РИАМО - 29 дек. В районе деревни Ликова в новой Москве построена школа на 600 учеников, в эксплуатацию ее планируют ввести в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Здание готовится к сдаче в эксплуатацию. Школа построена за счет инвестора и будет передана городу», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, в этом районе построен новый жилой микрорайон. Из-за отсутствия собственной школы детям приходится ездить в соседний, Западный округ, в район Внуково. Открытия этой школы ждут и юные жители расположенной неподалеку деревни Изварино.

В школе-новостройке учебные помещения для разных возрастных групп расположены на разных этажах. На первом этаже – классы и спальни первоклассников, столовая, помещения изучения технологий, медицинский кабинет.

На втором этаже – классы начальной школы (2–3 классы), спортзал, зал хореографии, актовый зал, административно-хозяйственные помещения, блок помещений основной школы (5–9 классы).

На третьем этаже – классы начальной (2–3 классы) и основной (5–9 классы) школы, кабинеты старшей школы (10–11 классы), помещения группы свободного творчества. Четвертый этаж займут старшеклассники и группа центра информации.

На прилегающей территории оборудована физкультурно-спортивная зона с игровым полем, беговыми и велодорожками, баскетбольной и волейбольной площадками. Кроме того, создана зона отдыха начальных и средних классов.

Комплексное благоустройство включает разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников, установку скамеек и урн.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам школы в деревне Ликова привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.