РИАМО - 30 дек. В Гостином дворе столицы в воскресенье откроется серия детских новогодних представлений «Город чудес», мероприятие рассчитано для детей любого возраста и их родителей, говорится в сообщении пресс-службы Московской дирекции массовых мероприятий.

«В этом году гостей программы встретят грандиозные объемные декорации «Города чудес», невероятные спецэффекты и волшебные превращения. Зрители увидят сказочный спектакль-мюзикл, в котором театр, балет и цирковые номера дополнены современными технологиями, световыми эффектами и трехмерной графикой. Оригинальный сюжет, уникальная музыка и занятые в представлении артисты московских театров сделают эту новую сказку незабываемой!» - говорится в сообщении.

Мероприятие рассчитано для детей любого возраста и их родителей. Принять участие в развлечениях смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. «Взрослые, которые не планируют посещать спектакль, смогут комфортно ожидать своих детей в фойе Гостиного двора, а также наблюдать за прямой трансляцией представления на большом экране», - добавляется в сообщении.

В программе: оригинальный мюзикл, в основу которого положена сказочная история о маленькой москвичке Москве и ее старшем брате Георгии; настоящая карусель и сказочные фотозоны; захватывающие мастер-классы; павильоны с настольными играми, спортивные площадки; аниматоры и сказочные персонажи.

Насладиться шоу в новом году зрители смогут 2, 4 и 5 января (сеансы в 11:00, 14:00 и 17:00).

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