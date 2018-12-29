РИАМО - 29 дек. В Подмосковье водитель автобуса «Мострансавто» вернул пассажирке забытый в салоне транспортного средства мобильный телефон, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Девочка ехала с елки главы города Балашихи в микрорайон Железнодорожный на автобусе маршрута №338.

«Придя домой девочка не обнаружила телефон и рассказала маме, что, скорее всего, забыла его в автобусе, номер которого не запомнила, а вот билетик сохранила. Женщина позвонила в автоколонну. Благодаря информации, указанной на проездном талоне, работники определили номер автобуса и связались с водителем, в этот день на линии трудился Роман Егоров», – отмечается в сообщении.

Водитель вместе с кондуктором Валентиной Васильевой осмотрели салон и обнаружили забытый телефон, который передали в филиал, а оттуда – обладательнице.

Мать девочки написала благодарность в филиал «Мострансавто», автоколонну №1377 города Балашихи.

«Мострансавто» напоминает пассажирам о необходимости получения билета в автобусах предприятия. Билет является гарантией страхования граждан.