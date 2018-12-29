РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. В течение 2018 года трех инспекторов уволили из ГИБДД подмосковных Люберец за неподобающее поведение в отношении водителей, сообщил заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

«Мы обучаем наших сотрудников стрессоустойчивости, но иногда у них бывают срывы. В 2018 году уволили трех сотрудников, на которых в обращениях граждан были жалобы на агрессивное поведение», – сказал Лобойко.

По его словам, зачастую водители намеренно провоцируют инспекторов, грубят и хамят им. Лобойко призвал жителей горокруга быть тактичнее по отношению к инспекторам.