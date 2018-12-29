РИАМО - 29 дек. Глава Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков поздравил жителей региона с Новым годом и пожелал им хорошего настроения и достижения задуманных целей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«От всей души поздравляю вас с Новым годом! В уходящем 2018-м году было сделано многое для положительных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где за соблюдением закона следит Госжилинспекция Московской области. Управляющие организации стали профессиональнее и ближе к людям», – сказал Соков.

Он подчеркнул, что жители все чаще проявляют себя как ответственные и грамотные собственники - не только квартир, но и подъездов, домов, дворов, микрорайонов и городов.

«Считаю, что во многом это – заслуга органов государственной власти Московской области, в том числе Госжилинспекции. Весь год мы старались помочь в решении ваших проблем, следили за тем, чтобы многоквартирные дома оставались комфортными и безопасными, в подъездах был порядок, а в квартирах – тепло и уют. Мы помогали управляющим организациям наладить свою работу, сделать ее прозрачной», – дополнил Соков.

По его словам, в 2019 году Госжилинспекция региона приложит все усилия для того, чтобы жители Подмосковья получали только качественные жилищно-коммунальные услуги, а УК гордились своей работой.

«Желаю вам только хорошего настроения, крепкого здоровья, достижения поставленных целей и уверенности в завтрашнем дне! <…> Пусть 2019 год станет удачнее, успешнее, радостнее, принесет с собой новые успехи и достижения», – заключил Соков.