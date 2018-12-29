РИАМО - 29 дек. В 2018 году в Подмосковье стали доступными для инвалидов 384 социально значимых объекта, плановый показатель подпрограммы «Доступная среда» в 64% достигнут, он превышает показатель федеральной программы в 54%, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Московская область является лидером по числу объектов, адаптированных в 2018 году для инвалидов», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Всего за 2018 год в регионе для инвалидов адаптировали 384 социально значимых объекта (64%), это превышает показатель в рамках федеральной программы (54%).

Всего за время реализации программы «Доступная среда» в Московской области адаптированно 4480 объектов социальной инфраструктуры.

В 2019 году запланировано адаптировать 90 объектов.