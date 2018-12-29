РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Госавтоинспекция Люберец станет тщательнее проверять водителей, которые закрывают часть регистрационных знаков листьями или иными предметами от камер превышения скорости, сообщил заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

«С теми, кто закрывает регистрационные знаки, инспекторы борются. Снежки и листочки на номерах расцениваются как грубейшее нарушение, сразу будем отправлять (дела – ред.) в суд», – сказал Лобойко.

Он также добавил, что в Люберцах, Котельниках, Лыткарине и Дзержинском будут активно развивать систему передвижных комплексов для фиксации нарушений ПДД.

«Количество «писем счастья» будет расти», – заключил Лобойко.