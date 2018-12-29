РИАМО - 29 дек. Следственные органы начали доследственную проверку информации о получении травм подростками на одной из квест-игр, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сообщения СМИ следует, что компания подростков 13-14 лет получила травмы во время прохождения квест-игры на севере столицы. Также в указанной статье родители сообщили о некорректном поведении сотрудников в отношении детей», – сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее группа родителей в Москве выступила против квеста «Вкус риска» организации «Клаустрофобия», в котором применялись пытки по отношению к детям, их мучили и душили.