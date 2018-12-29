РИАМО – 29 дек. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, первый заместитель руководителя Михаил Макушкин и советник руководителя Анна Скоробогатова награждены благодарностями Совета Федерации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Верхняя палата российского парламента благодарит сотрудников надзорного ведомства «за существенный вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и активную экспертную деятельность», – говорится в сообщении.

Награды вручил зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Алексей Русских.