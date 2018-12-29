РИАМО - 29 дек. Бабушкинский суд столицы вновь приговорил националиста и лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Летом 2017 года Марцинкевича и девятерых участников движения «Реструкт» уже признавали виновными в совершении серии нападений на граждан в Москве. Марцинкевичу назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако потом Мосгорсуд частично отменил приговор.

«Князев Евдоким - лишение свободы на 8 лет в колонии общего режима; Марцинкевич Максим - лишение свободы на 10 лет в колонии строгого режима; Симонова Елизавета - 2 года 11 месяцев лишение свободы в колонии общего режима; Шаланкевич Михаил - 6 лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, были частично удовлетворены исковые требования потерпевшего Алышова. С еще одних фигурантов дела – Шельдяшова и Шанкина – взыскали 500 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

С Марцинкевича и Князева взыскали около 40 тысяч рублей по исковым требованиям потерпевшего Мухтарова.

Марцинкевич и девять участников движения «Реструкт» были признаны виновными в уничтожении имущества, грабежах, хулиганстве и разбойных нападениях на жителей и гостей столицы, а также умышленном причинении тяжких телесных повреждений, в том числе повлекших гибель одного из них.