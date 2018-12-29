РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Полицейские Люберец задержали подозреваемую в совершении кражи из камеры хранения в магазине на улице Калинина в поселке Октябрьский Люберец, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В Томилинский отдел полиции местная жительница подала заявление о краже личных вещей из камеры хранения в магазине, расположенном на улице Калинина поселения Октябрьский. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была задержана 30-летняя уроженка Средней Азии, подозреваемая в совершении данного преступления. При обыске в квартире задержанной обнаружили и изъяли ранее похищенные вещи», – говорится в сообщении.

По факту совершения преступления возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемая находится под стражей.