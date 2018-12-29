РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. ГИБДД подмосковных Люберец планирует ликвидировать стихийную ледяную горку на Назарьевской улице, она расположена в небезопасном месте, сообщил заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.
В субботу в здании ГИБДД Люберец прошла пресс-конференция, посвященная итогам года.
«Хотелось бы обратить внимание на горки. Ледяную стихийную горку на съезде с Назарьевской улицы ликвидируем, дети могут на дорогу выехать», – сказал Лобойко.
По его словам, ледяные горки вблизи дорог устраивать нельзя, так как это небезопасно.
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