РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. ГИБДД подмосковных Люберец планирует ликвидировать стихийную ледяную горку на Назарьевской улице, она расположена в небезопасном месте, сообщил заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В субботу в здании ГИБДД Люберец прошла пресс-конференция, посвященная итогам года.

«Хотелось бы обратить внимание на горки. Ледяную стихийную горку на съезде с Назарьевской улицы ликвидируем, дети могут на дорогу выехать», – сказал Лобойко.

По его словам, ледяные горки вблизи дорог устраивать нельзя, так как это небезопасно.