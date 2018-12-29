РИАМО - 29 дек. За неделю в Подмосковье заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже расчетных эпидемических пороговых величин, жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным мониторинговых наблюдений в период с 22 декабря по 28 декабря (52 неделя), на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 44296 случаев заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости 60,04 на 10 тысяч населения) и семь случаев гриппа (показатель – 0,01 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения ниже расчетных эпидемических пороговых величин», – говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 22,2% были обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций, в структуре находок преобладали РНК вируса гриппа А (H3N2), которые составили 28,7% находок, 21,4% составили РНК аденовируса, по 14,3% пришлось на РНК вируса парагриппа, риновируса и другие респираторные вирусы; 7,1% – на вирусы гриппа А(H1N1)pdm09.

Всего в Подмосковье против гриппа привито более 3,5 миллиона человек – 48,5% от численности населения.

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, особенно в преддверии новогодних праздников и посещения различных массовых мероприятий.

«В местах массового скопления людей, в общественном транспорте избегайте контакта с лицами с выраженными симптомами респираторного заболевания; одевайтесь по погоде, избегайте переохлаждения, особенно при длительных прогулках», — добавляется в сообщении.

Кроме того, необходимо тщательно мыть руки после посещения общественных мест, а при возникновении первых признаков заболевания – обратиться к врачу.

Жителям Подмосковья советуют включить в рацион продукты и напитки, содержащие витамин С (цитрусовые, клюква, отвар шиповника и прочее).