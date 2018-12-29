РИАМО – 29 дек. Курс евро в последний рабочий день года превысил 80 рублей, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» на 15:36 повышался на 14 копеек — до 69,66 рублей. Курс евро — на 23 копейки до 79,90 рублей», – отмечается в материале.

В субботу евро краткосрочно подскакивал до 80 рублей максимума с 14 сентября — на фоне низкой ликвидности рынка из-за выходного дня в мире.