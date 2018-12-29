РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Жители подмосковных Люберец пожаловались на огромные сосульки на фасаде многоквартирного дома, на нем образовалась сосулька высотой в пять этажей, сообщается в группе «Люберцы ™» в соцсети «ВКонтакте».

Жители разместили фотографию жилого многоквартирного дома в группе «Люберцы ™». На фотографии видно, что на нем образовалась огромная сосулька высотой в пять этажей. При этом адрес дома жители не указали.

«Суровые люберецкие сосульки», – говорится в описании к фотографии.

По словам представителя управляющей компании «ЛГЖТ» Алексея Щедрова, такие ситуации в жилых домах, обслуживаемых данной УК, маловероятны.

«Если нам сообщат адрес, то вне зависимости от дня недели и времени суток на место выйдут заместитель генерального директора АО «ЛГЖТ» и начальник ЖЭУ. Если указанный факт подтвердится, то их незамедлительно устранят, а в отношении ответственных сотрудников будут приняты меры вплоть до увольнения и материального наказания», – отметил Щедров.

Он добавил, что УК внимательно следит за образованием наледи и сосулек на кровле многоквартирных домов. Для исключения подобных ситуаций, которые возникают обычно в периоды потепления, сотрудники компании регулярно проводят очистку крыш от снега.

«Сейчас еженедельные объемы очистки кровель превысили 3 тысячи квадратных метров, не считая очистку козырьков подъездов», – заключил Щедров.