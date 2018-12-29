РИАМО - 29 дек. В Москве работают более 60 специализированных предприятий по продаже пиротехники, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«В Москве работает более 60 специализированных предприятий, которые продают фейерверки. Покупать фейерверки, петарды, салюты лучше покупать в этих магазинах», – сказал Немерюк.
Он добавил, что пиротехнические устройства – это достаточно сложные изделия. При их покупке всегда требуется обращать внимание на срок годности изделия. В обязательном порядке нужно обращать внимание на возрастные ограничения и на наличие инструкции на русском языке.
Для запуска фейерверков в новогоднюю ночь в Москве подготовлены 92 площадки, они выбраны с учетом отсутствия рядом жилых домов.
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