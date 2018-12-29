РИАМО - 29 дек. Пиротехнику в Новый год следует запускать на специальных площадках, которые расположены по всей Москве, при этом категорически запрещается производить запуск из окон и балконов домов, сообщил журналистам врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

«При запуске петард, хлопушек, остальной пиротехники, ни в коем случае не запускайте их из окон своего жилья, из балконов. У нас такие случаи бывали. Это очень опасно и категорически запрещено. Используйте только специально отведенные места для запуска пиротехники», – сказал Бобров.

Он добавил, что при самом запуске нужно подробно изучить инструкцию. В обязательном порядке пиротехнический снаряд необходимо установить на твердое покрытие, исключающее опрокидывание. Поджигать фитиль надо на расстоянии вытянутой руки, лучше это делать бенгальским огнем, поскольку так исключается затухание, это максимально обезопасит запуск.

Когда фитиль уже зажегся, следует незамедлительно уйти на безопасное расстояние – не менее 30 метров. После произведенного запуска установке лучше дать остыть и только потом к ней подходить. После чего использованную упаковку стоит выкинуть в мусорный контейнер.

В случае если происходит техническая неисправность и петарды не выстрелили, к ним нельзя подходить сразу. Лучше выждать около 15 минут. После этого необходимо подойти к петарде и засыпать ее снегом, чтобы дать окончательно остыть. Затем неисправные петарды необходимо выбросить в мусорный контейнер.

Главное управление МЧС России напоминает, что к петардам ни в коем случае нельзя подпускать детей. Также нельзя запускать петарды в состоянии алкогольного опьянения.

Для запуска фейерверков в новогоднюю ночь подготовлены 92 площадки, они выбраны с учетом отсутствия рядом жилых домов, так как пиротехника может быть потенциально опасна.

Новогодние салюты озарят небо столицы в ночь на 1 января. Фейерверки запустят с 72 установок, всего будет свыше 10 тысяч салютных залпов. Главными точками запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора.