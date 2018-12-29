РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Госавтоинспекция подмосковных Люберец изменила график проведения рейдов «Нетрезвый водитель», они начнутся 30 декабря, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Ранее рейды должны были начаться 1 января. Также изменилось время проведения. Все рейды с 30 декабря по 8 января будут проводиться с 16:30 до 17:30. С 9 по 25 января рейды будут проходить с 20:00 до 21:00.

«Первый рейд состоится 30 декабря в Лыткарине по адресу: улица Парковая, дом №9. Также меняется место проведения рейдов 3 и 4 января, они пройдут по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №9», – говорится в сообщении.

Остальные адреса рейдов остаются без изменений.