РИАМО – 29 дек. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана — Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном, сообщает Газета.ru.
«Обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие стран на евразийском пространстве, а также актуальные международные проблемы», – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Как отмечается в материале, лидеры государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
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