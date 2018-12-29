РИАМО – 29 дек. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана — Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном, сообщает Газета.ru.

«Обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие стран на евразийском пространстве, а также актуальные международные проблемы», – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Как отмечается в материале, лидеры государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.