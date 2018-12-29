РИАМО - 29 дек. Новогодние трамваи, автобусы, электробусы и вагоны метро запустили в столице, ожидается, что их увидят 10 миллионов жителей и гостей города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Всего в праздники москвичей будут перевозить 24 тематических трамвая, электробуса и поезда метро.

«В Москве существует старая добрая традиция украшать общественный транспорт к Новому году. В этом году эта традиция получила свое продолжение. Впервые москвичей и гостей столицы будут возить новогодние электробусы и трамваи «Витязь-М», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник посетил трамвайное депо имени Н.Э. Баумана в субботу и принял участие в запуске на линии новогоднего общественного транспорта.

Накануне Нового года ГУП «Мосгортранс» выпускает на линии шесть празднично оформленных трамваев, в том числе впервые по-новогоднему – светодиодными гирляндами – украшены четыре современных трамвая «Витязь-М».

«Новогодние трамваи будут ходить с 29 декабря 2018 года до середины января 2019 года по разным городским маршрутам, чтобы ими могли восполь­зоваться как можно больше пассажиров. В частности, «Витязи» будут ходить на самом популярном городском маршруте №17, а также на №11, №7 и других», – уточняется в материале.

Кроме того, впервые пассажиров будут перевозить и два новогодних электробуса. Поздравительными плакатами украшены 1,9 тысячи автобусов коммерческих перевозчиков.

Одновременно с запуском новогодних трамваев, электробусов и автобусов на линии выйдут 16 новогодних поездов метро. Празднично оформлены около 1 тысячи остановок наземного транспорта, станции Московского метрополитена и МЦК.

Помимо этого, праздничной символикой украсили входные двери и турникеты метрополитена, а на станциях разместили 300 поздравлений в клик-рамках. В поездах о Новом годе пассажирам напомнят специальные наклейки, выполненные в едином стиле.

К Новому году украшены стойки «Живое общение» и торговые объекты, расположенные в вести­бюлях и переходах метро. Кассиры и сотрудники стоек «Живое общение» встречают пассажиров в форме с новогодней атрибутикой. Участники проекта «Музыка в метро» исполняют новогодние композиции.

Также выпущена лимитированная праздничная версия билетов «Единый» тиражом 400 тысяч штук.

Ожидается, что новогодний городской транспорт увидят более 10 миллионов жителей Москвы и гостей города.