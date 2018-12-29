РИАМО - 29 дек. Для запуска фейерверков в новогоднюю ночь подготовлены 92 площадки, они выбраны с учетом отсутствия рядом жилых домов, так как пиротехника может быть потенциально опасна, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по столице Александр Бобров.

«В городе у нас организовано, в том числе с привлечением наших сотрудников, которые принимали участие в выборах, 92 площадки для запуска бытовой пиротехнической продукции. Все площадки были выбраны с учетом свободной местности, исключающей нахождения линии передачи, (с учетом – ред.) отсутствия рядом жилых домов, хозпостроек. Все площадки безопасны для запуска пиротехники», - сказал Бобров.

Он добавил, что пиротехника может представлять потенциальную опасность для жителей. При покупке пиротехнической продукции, прежде всего, нужно обращать внимание на целостность упаковки. При этом у продавцов лучше спрашивать сертификаты соответствия на изделия.