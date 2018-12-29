РИАМО – 29 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления оператором единой информационной системы персональных данных россиян сотрудникам МВД и ФСБ, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В частности, МВД и ФСБ смогут направлять запрос о предоставлении информации с целью обеспечения «обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму», – говорится в сообщении.

Ведомства наделяются правом на получение доступа к данным россиян по запросу, к которому могут быть приложены фото и видеозапись человека, данные о котором требуются.

В случае, если лицо, в отношении которого был запрос, известно, однако его фотография или образец голоса отсутствуют, оператор должен будет предоставить эти данные, если они будут в системе. Данные по запросу МВД и ФСБ должны быть предоставлены оператором безвозмездно в срок не более одного дня.