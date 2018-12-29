РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. В подмосковной Балашихе сотрудники управления ЗАГС во время новогодних праздников будут принимать жителей городского округа в особом праздничном режиме, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского управления ЗАГС главного управления ЗАГС Московской области Лариса Яковенко.

«Режим работы балашихинских отделов ЗАГС изменится в период новогодних праздников. 3 и 6 января в них можно обратиться для регистрации смерти, а 4 января отделы будут принимать по всем вопросам. В эти дни, кроме 6 января, отделы будут работать с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. В канун Рождества они открыты до 17:00», – сказала Яковенко.

Она добавила, что отделы ЗАГС заработают в обычном режиме с 9 января, а 1, 2, 7 и 8 января – выходные дни. При этом во время праздников в Балашихе поженятся около семи пар. Около пяти пар сыграют свадьбу 31 декабря. В следующем году первые свадьбы балашихинцы сыграют в преддверии Рождества. Церемонии бракосочетания двух пар пройдут 5 января 2019 года.