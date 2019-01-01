Если вы не успевали ходить в кино весь год и не следили за кинопремьерами – самое время сделать это в новогодние праздники. От «Лета» Кирилла Серебренникова до «Богемской рапсодии» ‒ обозреватель РИАМО выбрала лучшие фильмы 2018 года, которые стоит пересмотреть в новогодние праздники.

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«Величайший шоумен»

Жанр: драма, биография, мюзикл

Биографическая драма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом («Престиж»), Мишель Уильямс и Заком Эфроном вышла в российский прокат еще в январе прошлого года. Эта история как будто создана для периода рождественских чудес. Американский антрепренер Финеас Тэйлор Барнум в 40 лет решает изменить жизнь и следовать своей мечте. Он создает бродячий цирк, который становится одним из самых популярных в XIX веке.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Жанр: криминальная драма

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который породил волну флэшмобов, взял четыре премии «Золотой глобус» и два «Оскара», так что пропустить его просто нельзя. Британский режиссер Мартин МакДона, полюбившийся многим по фильмам «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов», снял нетривиальную криминальную драму. Эта история о сильной женщине, которая после изнасилования и убийства дочери-подростка решается на отчаянный шаг – бросает вызов полиции. Для этого она арендует три билборда и оставляет на них послания, в которых говорится о бездействии шерифа. Чем обернется такой смелый поступок, узнают зрители.

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«Тоня против всех»

Жанр: биографическая черная комедия

Фильм о скандальной фигуристке Тоне Хардинг с Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц») в главной роли, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто, не обсуждали только ленивые еще в начале 2018 года. Эту черную комедию о выдающейся фигуристке, которая выиграла чемпионат США по фигурному катанию в 90-х, снял Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка») вместе со сценаристом Стивеном Роджерсом («P.S. Я люблю тебя»). Чтобы попасть на Олимпиаду, стерва Тоня и ее бойфренд идут на все, чтобы избавиться от конкурентки.

«Колесо чудес»

Жанр: комедийная драма

Киногод без фильма Вуди Аллена не может считаться удачным, поэтому, если вы пропустили «Колесо чудес» с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком в главных ролях, то сейчас самое время его увидеть. Во-первых, действие разворачивается на тихом живописном побережье Кони-Айленд в Америке 50-х. Кроме жаркого солнца в красивых декорациях, с каруселями, пляжем и парком развлечений, в фильме есть место любви, интригам и жестокости. Девушка, спасаясь от гангстеров, и ввязывается в любовный треугольник, и эта история вряд ли хорошо закончится.

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«Призрачная нить»

Жанр: драма

Один из самых красивых фильмов года Пола Томаса Андерсона («Нефть», «Любовь, сбивающая с ног») получил «Оскар» за лучшие костюмы. В центре внимания режиссера – именитый лондонский кутюрье, мастер женских костюмов, который шьет наряды для известных персон Англии. Но однажды он знакомится с молодой официанткой, любовь к которой вносит значительные коррективы в его распланированную жизнь. Красивые костюмы и интерьеры, саундтрек музыканта Radiohead и мучительная любовь – как раз то, что нужно для романтического новогоднего вечера.

«О чем говорят мужчины. Продолжение»

Жанр: комедия

Третья часть комедии от «Квартета И» не могла остаться незамеченной, так как выходила накануне 23 февраля. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша отправились в Питер, чтобы снова вырваться из семейных проблем и продолжить обсуждать женщин. Конечно, не обошлось без приключений: герои будут догонять поезд, им придется на время стать частными сыщиками и даже провести собственное расследование, почти как у героев «Мальчишника в Вегасе». Кроме любимых героев, фильм запомнился саундтреком от «Би-2».

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«Убийство священного оленя»

Жанр: психологический хоррор

Психологический хоррор «Убийство священного оленя» с Николь Кидман и Колином Фаррелом обсуждался еще задолго до премьеры. Фильм участвовал в борьбе за главный приз в Каннах в 2017 году и был удостоен награды за лучший сценарий. Спокойной жизни талантливого кардиохирурга Стивена, который счастлив вместе со своей женой и двумя детьми, угрожают призраки прошлого. Эта почти античная история об Артемиде, которая вымогала у царя Агамемнона дочь за убитую им лань, у Йоргоса Лантимоса получает неожиданное развитие.

«Довлатов»

Жанр: драма

Фильм для поклонников эпохи 60-х, Сергея Довлатова и Иосифа Бродского от Алексея Германа-младшего был представлен на «Берлинале» и получил награду за художественный вклад в кинематограф. В фильме «Довлатов» рассказывается о нескольких днях из жизни русского писателя Сергея Довлатова (Милан Марич) и его друга Иосифа Бродского, который еще не выслан в Америку. Ленинград 70-х годов представляется очень атмосферным, где комедийные ситуации перемежаются с криминальными. Именно о них потом напишет Довлатов. В фильме также снялись Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и Антон Шагин.

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«Леди Берд»

Жанр: комедийная драма

Комедийная драма о подростке «Леди Берд» с Сиршей Ронан в главной роли претендовала на пять наград премии «Оскар 2018». Простая история о девушке Кристине МакФерсон, которая вынуждена учиться в консервативной католической школе в Сакраменто и просит называть себя Леди Берд, мечтает стать популярной в классе и уверенной в себе, переехать в Нью-Йорк и найти себя. И, как и многие подростки, совершает ошибки.

«Красный воробей»

Жанр: шпионский триллер

Фильм о советской шпионке «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс, снятый по мотивам одноименного романа Джейсона Мэттьюса, заинтересует любителей шпионских триллеров. Это история об офицере российской разведки Доминике Егоровой и агенте ЦРУ Натаниэле Нэше. Главная героиня после травмы в балете попадает в секретную «службу воробьев» и становится лучшим агентом, используя свою внешность как наживку. Но однажды это сыграет с ней злую шутку, и она влюбится в американского агента, которого должна разоблачить. Он просит довериться ему и, таким образом, под угрозой оказывается безопасность обоих государств.

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«Лето»

Жанр: биография, драма

Нашумевший фильм об эпохе Цоя и группы «Кино» – «Лето» Кирилла Серебренникова – вышел в прокат в разгар летних отпусков и поэтому мог пройти даже мимо любителей той эпохи. Эта история о Ленинграде 1981 года – о любви, музыке и поисках себя. В фильме присутствует образ скептика, который напоминает зрителям, что события не имеют ничего общего с действительностью. Роль известного музыканта Майка Науменко сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь, а Виктора Цоя – корейский актер Тео Ю. Кстати, Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму.

«Пылающий»

Жанр: детектив, триллер, драма

Один из лучших фильмов Каннского фестиваля – «Пылающий» режиссера Ли Чхан-дона – должен посмотреть любой уважающий себя кинолюбитель. В основе фильма – рассказ Харуки Мураками «Сжечь Сарай». Главный герой – будущий писатель Чон-су, который случайно встречает школьную подругу Хэ-ми. Она просит приятеля присмотреть за ее кошкой на время отъезда в Африку, но по возвращении жизнь обоих круто изменится. Девушка возвращается из поездки с богатым молодым человеком, у которого весьма специфическое хобби. Финал фильма отличается от концовки книги, и, по мнению критиков, даже превосходит первоисточник.

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«История одного назначения»

Жанр: драма

Российская драма об эпохе Льва Николаевича Толстого «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой вышла в прокат в начале сентября. В основе фильма – реальная история, в которой принимал участие великий русский писатель Лев Толстой. Это произошло в Тульской области, где располагалась его усадьба Ясная Поляна. По сюжету, столичный поручик Григорий Колокольцев отправляется на службу в пехотный полк под Тулой. Он мечтает обучать солдат грамоте, заступается за полкового писаря Василия Шабунина и вступает в споры со своими командирами. Когда в полку происходит военное преступление, из-за которого Шабунину грозит расстрел, Колокольцев обращается за помощью к уже известному тогда писателю Толстому, который сделает все возможное, чтобы защитить невинного. Картина получила приз зрительских симпатий и премию за лучший сценарий на «Кинотавре-2018».

«Кислота»

Жанр: драма

Дебютная режиссерская работа актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина «Кислота» наделала много шуму в среде киноманов и кинокритиков. Главные герои – молодые люди Саша и Петя, рожденные в 1990-х, они живут вечеринками, отношениями, но все равно одиноки. Им нечего дать друг другу, кроме зарядки от айфона, а родителям нет до них никакого дела. И только трагическое событие в их жизни заставит взглянуть на свою жизнь со стороны.

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«Звезда родилась»

Жанр: мюзикл

Леди Гага а-ля натурель в мюзикле «Звезда родилась» понравилась многим поклонникам «Ла-Ла-Лэнда». Режиссерский дебют Брэдли Купера - это ремейк фильма 1937 года о кантри-музыканте Джексоне и начинающей певице Элли, между которыми вспыхивает страстный роман. Известный музыкант помогает Элли добиться популярности, но тем временем его карьера и жизнь катится под откос. Несмотря на драматизм сюжета, этот фильм дает надежду, что мечты сбываются, если очень сильно захотеть. Картине пророчат номинации на «Оскар 2019», картина уже успела засветиться на Венецианском фестивале и на Международном кинофестивале в Торонто.

«Человек на луне»

Жанр: драма

Режиссер оскароносного «Ла-Ла-Ленда» Дэмьен Шазелл снял драму «Человек на луне» с Райанам Гослингом в роли Нила Армстронга. Эта известная на весь мир история о высадке человека на Луну, о том, как главный герой шел к этому и какой ценой дался ему этот шаг. Несмотря на избитую тему космоса, у Шазелла эта история показана глазами астронавта, со стороны его сомнений и переживаний. Фильм открывал Венецианский кинофестиваль и был хорошо принят критиками, ему пророчат номинации на «Оскар 2019».

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«Богемская рапсодия»

Жанр: драма, биография

Биографическая картина об одной из самых популярных групп в истории рок-музыки Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия» Брайана Сингера («Люди Икс», «Доктор Хаус») еще до выхода картины приобрела армию поклонников и критиков. После премьеры многие принялись искать несоответствия в киношной биографии Фредди, а другие в очередной раз восхитились талантом и сложной судьбой Меркьюрри. В картине рассказывается об испытании славой, успехе и распаде группы, когда жизнь Фредди выходит из-под контроля, и воссоединении накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории группы. Плакать в конце будут даже самые закоренелые скептики.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Жанр:фэнтези, приключения, семейный

Самый новогодний фильм для любителей истории о волшебнике Гарри Поттере - «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Действие фильма разворачивается после первой части «Фантастических тварей», в Париже 1930-х годов, а главных антагонистов - Геллерта Грин-де-Вальда и Дамблдора играют Джонни Депп и Джуд Лоу. Когда злой волшебник Геллерт Грин-де-Вальд сбегает из Макуса, планете грозит опасность. Даблдор вынужден обратиться за помощью к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, тем самым подвергая его страшной опасности. Но когда с тобой друзья - сестры Тина и Куинни Голдштейн и немаг Якоб Ковальски, то противостоять Грин-де-Вальду оказывается немного проще. Сценарий к фильмам написала сама Джоан Роулинг.

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«Суспирия»

Жанр: ужасы, триллер

Мистический триллер «Суспирия» Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Большой всплеск») стоит посмотреть любителям мистических историй. Это ремейк одноименного хоррора Дарио Ардженто 1977 года. Впервые фильм был представлен на Венецианском кинофестивале и получил высокие оценки критиков. В главных ролях Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Морец и Джессика Харпер. Действие фильма разворачивается в балетной школе Берлина, куда молодая американка Сьюзи приезжает, чтобы присоединиться к танцевальной группе. Однако школа оказывается испытанием на смерть - девушка начинает замечать, что здесь происходит что-то зловещее и следующей жертвой может стать она. Кинокритики неоднозначно отнеслись к ремейку, но некоторые пророчат ему номинации на «Оскар-2019», хотя бы за саундтрек Тома Йорка.

«Дом, который построил Джек»

Жанр: триллер

Новый фильм одного из самых провокационных режиссеров современности Ларса фон Триера – «Дом, который построил Джек» – не для слабонервных.

Премьера триллера состоялась на Каннском фестивале в мае 2018 года, некоторые зрители и критики уходили с сеанса из-за жестоких сцен и нигилистической направленности фильма. В основе сюжета – история серийного убийцы Джека, которая происходит в Америке 1970-х. Главный герой рассказывает о пяти самых изощренных убийствах, которые сыграли большую роль в его карьере маньяка.

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