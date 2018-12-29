РИАМО - 29 дек. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на январь 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Так, адвокаты примут жителей 9, 10, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января с 10:00 до 14:00. Консультации проведут по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительно записаться на консультацию можно по телефонам 8(498) 602-31-13 (многоканальный), 8(495) 650-30-12, 8(495) 650-31-05.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.