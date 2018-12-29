РИАМО - 29 дек. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона работниками Государственного юридического бюро по Московской области на первое полугодие 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Работники юридического бюро будут принимать жителей по средам и четвергам с 10:00 до 18:00, по пятницам – с 10:00 до 16:45», – отмечается в документе.

Предварительная запись на прием осуществляется с 09:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по телефону: 8(498)602-32-32 (50416).