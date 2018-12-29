РИАМО - 29 дек. В Московской области организован всесторонний контроль за внедрением с 1 января новых стандартов обращения с отходами, также со 2 января в регионе заработает горячая линия по этому вопросу, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В субботу в правительстве Московской области состоялось совещание по вопросам перехода с 1 января на новую схему обращения с коммунальными отходами в соответствии с требованиями федерального закона. Совещание прошло под руководством Пестова. ходе совещания о готовности к работе по новым требованиям законодательства были заслушаны представители региональных операторов, а также главы муниципальных образований.

«Начало работы по внедрению новых стандартов обращения с коммунальными отходами будет находиться на всестороннем контроле. Для этого создан областной штаб, который будет работать все праздничные дни, а также в дальнейшем до тех пор, пока процесс не войдет в рабочее русло. Такие же штабы будут функционировать во всех муниципальных образованиях», – сказал Пестов.

Он добавил, что контролировать качество и своевременность вывоза мусора будут инспекторы Госадмтехнадзора региона, также к этой работе широко привлекаются общественные организации – представители Ассоциации советов МКД Московской области, активные и неравнодушные жители.

Для того, чтобы обеспечить оперативное реагирование на все замечания и обращения жителей и не допустить сбоев вывоза отходов в новогодние праздники, со 2 января начнет работу областная многоканальная горячая линия (8(495)123-36-46).

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Во всех муниципалитетах устанавливаются дополнительные контейнеры двух видов – синего и серого цветов. В первые будут выбрасываться полимеры, бумага, металл, стекло, которые пойдут на сортировку для получения вторсырья. Во вторые – пищевые и растительные отходы, которые будут обезвреживаться.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.

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