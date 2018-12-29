РИАМО - 29 дек. По итогам текущего года в Подмосковье появилось 19 километров новых дорог в рамках регионального строительства, всего было сдано 17 дорожных объектов, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«В этом году активно ведется строительство в Московской области и федеральных дорог, и наших региональных дорог. В рамках регионального строительства в этом году мы сдали 19 километров новых дорог», - сказал Гержик.
Он добавил, что в следующем году строительство новых дорог будет продолжено.
«В целом 17 объектов по итогам 2018 года», - уточнил Гержик.
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