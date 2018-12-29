РИАМО - 29 дек. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на январь 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится в столице на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.

Так, 9 января с 15:00 жителей примет председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина, 10 января с 10:00 – министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, с 15:00 – министр благоустройства области Михаил Хайкин. 11 января с 10:00 – исполняющий обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков. 14 января с 10:00 – министр культуры региона Нармин Ширалиева, с 15:00 – министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Пятнадцатого января с 15:00 прием проведут зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков и министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. 16 января с 10:00 – начальник Главного управления архитектуры и градостроительства области Владислав Гордиенко, с 15:00 – министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова примет жителей 17 января с 10:00. 18 января с 10:00 прием проведет министр энергетики Московской области Леонид Неганов, с 15:00 – министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. 21 января с 10:00 – начальник Главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская, с 15:00 – министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков.

Двадцать второго января с 10:00 прием проведет первый заместитель министра образования Подмосковья Алексей Анопченко, с 15:00 – зампред правительства региона – руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная, с 15:00 – министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева. 23 января с 10:00 прием проведет министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, с 15:00 – зампред правительства области Игорь Тресков и начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков примет жителей 24 января с 10:00, первый зампред правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова – с 15:00. 25 января с 10:00 – министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. 28 января с 10:00 – председатель комитета лесного хозяйства области Иван Советников, с 15:00 – министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан. 29 января с 10:00 – заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов, с 15:00 – зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Тридцатого января с 10:00 прием проведут зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр правительства региона по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора области Сергей Бизяев. 31 января с 10:00 – министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, с 15:00 – зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.