РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с предстоящими новогодними праздниками, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Дорогие жители Московской области! Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Этот праздник любим всеми поколениями. Мы всегда ожидаем его с особыми чувствами и надеждами», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что по традиции все подводят итоги уходящего года, благодарят его за лучшие моменты и верят, что мечты и желания сбудутся.

«Прошедший год запомнится важными событиями, которые будут определять будущее Подмосковья на ближайшие годы. Мы добились многих поставленных целей и вступаем в новый год с уверенностью в собственных силах. Убежден, что наш регион с богатейшим историческим опытом, уникальными традициями, огромным культурным и научным потенциалом, а главное, очень талантливыми и трудолюбивыми жителями будет и впредь в числе самых передовых и процветающих в России», – добавил Брынцалов.

Также председатель Мособлдумы пожелал жителям Московской области мира, добра и согласия.

«Пусть Новый год принесет перемены к лучшему в каждый дом, в каждую семью! Пусть оправдаются самые добрые надежды, реализуются намеченные планы и замыслы! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С Новым 2019 годом! С Рождеством!» – заключил Брынцалов.

По итогам 2018 года Балашиха вошла в пятерку лидеров в рейтинге оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Итоги рейтинга подвели на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве.