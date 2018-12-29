РИАМО - 29 дек. В Москве задержали мужчину 1985 года рождения, подозреваемого в убийстве 61-летнего бизнесмена на юго-западе столицы, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ночью 28 декабря в лифтовом холле одного из жилых домов, расположенного на улице Гарибальди в Москве, обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области туловища и головы.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления», – сказала Иванова.

Сейчас проводятся следственные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, и решен вопрос о мере пресечения. Также сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения, проверяются возможные версии совершенного преступления.

По данным СМИ, погибший Шалва Шаляхов – владелец компании «Мастер-Нефть», являющейся основным подрядчиком нефтяной компании «Лукойл». Компания «Мастер-нефть» создана в 2010 году. Ключевое направление ее деятельности – капитальный и текущий ремонт скважин.