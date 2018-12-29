РИАМО - 29 дек. В Москве группа родителей подростков выступила против квеста «Вкус риска» организации «Клаустрофобия», в котором применялись пытки по отношению к детям, их мучили и душили, сообщает Федеральное агентство новостей.
«По словам мамы одного из школьников, о том, что с игрой «Вкус риска» что-то не так, стало понятно еще на стадии заключения договора, поскольку в нем предлагалось отказаться от ответственности за все происходящее. Родители не согласились на такие условия и выбрали «средний уровень страха» – более мягкий вариант игры», – говорится в сообщении.
Тем не менее это не защитило участников квеста от ушибов и ссадин. В какой-то момент актер напал на одного из мальчиков и стал его душить. Как объясняют организаторы, подросток не сопротивлялся. После этого ребят завели в комнату для пыток, где одного ребенка привязали к «электрическому стулу», второго – пристегнули наручниками к трубе. Кроме того, в подростков «тыкали ножами», душили, били мягкой дубинкой. Все это происходило в темноте.
Организаторы пообещали провести внутреннее расследование.
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