РИАМО – 29 дек. Московский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил трех обвиняемых к лишению свободы по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина из Доминиканской республики, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«В январе 2017 года указанные лица совместно с сообщниками незаконно ввезли в Россию из Доминиканской Республики 6 килограммов кокаина для последующего сбыта. Однако в аэропорту Домодедово при досмотре их багажа сотрудники таможни обнаружили и изъяли наркотическое средство», – говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений суд признал обвиняемых виновными по статьям «Контрабанда наркотических средств» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Осужденных приговорили к лишению свободы на сроки от 12,5 до 16,5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Приговор в законную силу не вступил.