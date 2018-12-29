РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске полицейские подарили подарки детям из неблагополучных семей в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники УМВД России по горокругу Подольск совместно с членом Общественного совета при УМВД Максимом Кругловым провели благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз» и посетили три многодетные семьи, состоящие на профилактическом учете. Полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли детей сладкими подарками, а они им рассказывали стихи и пели песни. Также ребятишки получили красочные буклеты с напоминанием о том, как необходимо себя вести в сложной ситуации», – говорится в сообщении.

Также дети поделились своими мечтами и пообещали не забывать о правилах безопасности. Представитель Общественного совета рассказал взрослым о работе, которую проводят общественники совместно с полицейскими.

Основная цель мероприятия – создать праздничное настроения детям и провести профилактику правонарушений членами семей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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