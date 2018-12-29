РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 дек. Горбольница Королева погасила долг по госконтрактам на сумму более 58 миллионов рублей после представления прокуратуры, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура города Королева провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

«Установлено, что у Королевской городской больницы образовалась задолженность по оплате ряда исполненных государственных контрактов. По результатам проверки по постановлениям прокуратуры города главный врач больницы и руководитель контрактной службы больницы привлечены к административной ответственности по статье 7.32.5. КоАП РФ за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю медицинского учреждения представления об устранении нарушений закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

После принятых мер городская больница погасила задолженность перед исполнителями госконтрактов на общую сумму свыше 58 миллионов рублей.