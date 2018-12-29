РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. Центральный парк имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске украсили новыми гирляндами и светодиодным шнуром (дюралайт), сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«В новом зимнем сезоне парк имени Талалихина украсили новыми гирляндами и дюралайтом. На катке появились гирлянды в виде сосулек, а дюралайтом обозначили павильон для проката коньков и переодевания. Светящейся сеткой украсили танцевальную веранду», – отметил сотрудник.

Красочный занавес теперь играет всеми цветами радуги на пихтах возле детского городка, а гирлянды со снежинками светятся на деревьях вокруг фонтана и памятника Лермонтову. Разноцветный дюралайт подсветил балюстрады на входе в парк и колесо обозрения.

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