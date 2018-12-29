РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. Работу МФЦ подмосковного Подольска приостановят с 31 декабря по 8 января на время новогодних праздников, он продолжит выдавать только документы в сфере похоронного дела, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Информируем вас о работе МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в новогодние праздники. Двадцать девятого декабря 2018 года МФЦ работает по обычному графику с 08:00 до 20:00 без перерыва. Тридцать первого декабря 2018 года, а также 3, 4, 6 января 2019 года с 09:00 до 14:00 будет проходить дежурство сотрудников учреждения по приему документов для предоставления услуг МКУ «Уполномоченный центр в сфере похоронного дела», – говорится в сообщении.

С 9 января 2019 года МФЦ начнет работать в обычном режиме.