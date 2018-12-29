РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. Режим работы ЗАГСа в подмосковном Подольске изменится в новогодние праздники, 1 и 2 января учреждение работать не будет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сотрудники Подольского городского отдела ЗАГС во время новогодних праздников будут принимать жителей Подольска в особом праздничном режиме. Выходные дни – 1, 2, 5, 7 и 8 января 2019 года. Прием жителей 3 января будет проходить только по вопросам государственной регистрации смерти с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00)», – говорится в сообщении.

Четвертого января прием по всем типам гражданского состояния пройдет с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), а 6 января с 09:00 до 17:00 – только по вопросам государственной регистрации смерти.

По всем типам гражданского состояния можно будет обратиться 9 января с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв в то же время.