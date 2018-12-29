РИАМО – 29 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл рабочее движение по путепроводу в Красногорске в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки, передает корреспондент РИАМО.

В подмосковном Красногорске пустили рабочее движение по первому пусковому комплексу многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. На участке выполнены работы по строительству путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железнодорожные пути Рижского направления МЖД.

«Сегодня мы открыли первый этап большой 13-миллиардной развязки, которая позволит уже существенно снизить напряжение на трассе в городе Красногорске. Окончательно эта развязка будет в сентябре 2019 года - это уже вспомогательные подъезды к этой развязке. Я очень надеюсь, что ситуация в корне изменится», - сказал Воробьев.

Он также поблагодарил строителей за проделанную работу.

«Жители Красногорска очень давно ждали, очень давно. В сетях писали нам, звонили. Пошли первые машины. Я очень надеюсь, что жители оценят. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, а мы дальше будем убирать пробки там, где ситуация очень и очень сложная», - добавил Воробьев.

Как отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, путепровод сократит время в движении.

«Мы надеемся, что в конце следующего года мы с вами будем стоять на этом же месте и работать будет целиком вся развязка», - добавила Хаймурзина.

Перезапуск движения по путепроводу позволит освободить участок Волоколамского шоссе и завершить строительство транспортной развязки. На данном транспортном узле образуются многокилометровые пробки из-за высокой интенсивности движения и светофора на пересечении Волоколамского с Ильинским шоссе. Открытие движения по путепроводу позволит увеличить пропускную способность Волоколамского шоссе как в сторону Москвы, так и в сторону области.

Протяженность путепровода составляет 358 метров. Он стоит на 12 железобетонных опорах, для строительства которых потребовалось свыше 5 тысяч тонн металлоконструкций и порядка 15 тысяч кубометров бетона. Объект и подходы к нему оборудованы освещением и барьерным ограждением.

Строительство Красногорской транспортной развязки реализуется в три этапа. Работы ведутся параллельно на всех пусковых комплексах. В настоящий момент завершается спрямление русла реки Баньки, идет строительство разворотной эстакады на Волоколамском шоссе, а также двух надземных и одного подземного пешеходных переходов. Все работы ведутся в соответствии с графиком. На объекте постоянно трудятся около 330 специалистов и 80 единиц техники.

Полностью завершить строительство объекта планируется в 2019 году. Ежедневная пропускная способность развязки составит порядка 80 тысяч автомобилей.

«Сегодня мы открыли рабочее движение на путепроводе прямого хода на транспортной развязке пересечения Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, что обеспечило в составе первого этапа бессветофорное движение по основному ходу из Красногорска в Москву и в обратном направлении, а также мы сегодня открыли бессветофорное движение с Ильинского на Волоколамское шоссе в сторону области», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что данный участок решил одну из основных транспортных проблем для жителей Красногорска.

По его словам, в Московской области уже введено 22 путепровода над железными дорогами.

«На сегодняшний день мы имеем в активной стадии строительства еще восемь путепроводов. В будущем году мы сдадим такие путепроводы, как в Реутове и Балашихе», - сказал Гержик.

Министр отметил, что в ближайшее время в Подмосковье запланировано проектирование и строительство еще шести путепроводов в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров.