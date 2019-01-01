РИАМО – 1 янв. Во вторник в России вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Согласно закону, в стране будет поэтапно увеличен возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости - до 65 для мужчин и 60 лет для женщин.

Также предусматривается, что лица, имеющие страховой стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), имеют право на получение страховой пенсии по старости на два года раньше достижения установленного возраста выхода на пенсию.

Кроме того, теперь размеры пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции.

Повышение на пять лет пенсионного возраста коснулось лиц, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также теперь будет поэтапно увеличен на пять лет возраст, при достижении которого у педагогических, медицинских и творческих работников наступает право на досрочную пенсию с учетом специального стажа.

Многодетным матерям теперь предоставляется право на досрочный выход на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа (женщинам, родившим и воспитавшим трех детей, пенсии назначаются в 57 лет; женщинам, родившим и воспитавшим четырех детей – в 56 лет; женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей, пенсии по-прежнему назначаются в 50 лет).

Также законом предусмотрено предоставление лицам, которые в 2019 и 2020 годах достигнут пенсионного возраста, установленного предыдущим законодательством, возможности выйти на пенсию на полгода раньше, чем это установлено новыми правилами.

Также со вторника увеличена на 25% фиксированная выплата к страховой пенсии пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

При этом сохранены установленные в 2017 году условия назначения пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности РФ, госдолжности субъектов страны, должности государственной гражданской службы России и должности муниципальной службы 65 лет и 63 года (для мужчин и женщин соответственно), при этом повышение возраста будет осуществляться на один год в год вместо на шесть месяцев в год по старым правилам. Также сохранен действующий порядок назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты.

Согласно новому закону, со вторника установлен новый порядок выплаты пособия по безработице гражданам, которых с 2019 года признают безработными. В частности, сокращена продолжительность выплаты пособия до шести месяцев, но увеличен ее размер.

Кроме того, установлены новые условия выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, то есть в течение пяти лет до пенсии. Так, пособия таким гражданам теперь выплачивается до 12 месяцев, а максимальный его размер составляет 11 280 рублей в месяц. При наличии у граждан длительного трудового стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно) или необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, продолжительность выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж, но не более 24 месяцев.

Одновременно сохранены для граждан, признанных безработными, предусмотренного законодательством права на досрочное назначение пенсии по старости (за два года до наступления возраста, дающего право на назначение такой пенсии, в том числе досрочно).