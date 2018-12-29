РИАМО - 29 дек. Для спортивного досуга жителей на природных территориях Москвы зимой 2018-2019 года работают объекты зимнего отдыха: катки, лыжные прогулочные маршруты, а также горки и места катания на санях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Из 14 катков – три с естественным льдом и 11 с искусственным льдом. Работают три катка с естественным льдом: парк «Серебряный бор» Пляж №2; парк «Царицыно», природная зона «Долина реки Язвенка», Шипиловский проезд, напротив дома 63; лесопарк «Кусково», квартал № 6, 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1», – отмечается в сообщении.

Работающие катки с искусственным льдом: парк «Царицыно», территория «Долина реки Язвенка», Шипиловский проезд, напротив дома 63; парк «Москворецкий», улица Крылатская, дом 16 (Парк Сказка); природный парк «Битцевский лес», улица Старобитцевская, напротив дома 23, корпуса 3, 4; «Лосиный остров», «Лосиноостровский лесопарк», квартал 13/1 (улица Проходчиков, 114); «Лосиный остров», улица Курганская, напротив дома 6-10; «Теплый Стан», улица Островитянова, дома 10, строение 1.

На всех катках имеются пункт проката, раздевалка, туалет, пункт питания, пункт охраны, освещение.

В природных парках также проложено 50 лыжных прогулочных маршрутов общей протяженностью 152 километра. Все лыжные прогулочные маршруты готовы к эксплуатации в зимний период, оборудованы точкам «Старт», «Финиш», информационными щитами со схемой движения.

Кроме того, в зимний сезон запланированы к проведению более 95 эколого-просветительских и спортивных мероприятий – моржевание, легкоатлетические кроссы, лыжные гонки, футбол на снегу.

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