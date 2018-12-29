РИАМО - 29 дек. В субботу в Московской области отмечается День народных художественных промыслов, в регионе активно поддерживается этот вид деятельности, к примеру, проводятся тематические мероприятия, производителям оказывают субсидиарную поддержку, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства инвестиций и инноваций.

«Для предприятий, 50% продукции которых составляют изделия народных художественных промыслов (НХП), предусмотрены региональные льготы в рамках программы «Культура Подмосковья» и областного закона «О льготном налогообложении»», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, такие организации имеют право на снижение ставки налога на прибыль на 4%, снижение суммы налога на имущество – на 50%.

«Подмосковье славится многими известными на весь мир народными художественными промыслами. Это и гжельский и дулевский фарфор, и жостовские подносы, и павлопосадские платки, и лаковые миниатюры Федоскина, и елочные украшения из Клина, и, конечно, главный русский сувенир – матрешки», – добавляется в материале.

Московская область – один из самых представительных субъектов России как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию видов производств.

Для поддержки народных промыслов правительство региона оказывает им субсидиарную поддержку на конкурсной основе и проводит тематические мероприятия.

Так, в марте 2018 года в Клину прошел IV Фестиваль народных художественных промыслов «Широкая масленица». В мае уходящего года в Богородском состоялся XI Фестиваль народных художественных промыслов, в котором приняли участие как предприятия отрасли НХП из Московской области, так и представители других регионов.

«В августе в Сергиевом Посаде с успехом прошел VI Международный фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Русская матрешка», в котором приняли участие не только народных умельцы, но творческие коллективы, также были организованы выставки и мастер-классы», – уточняется в сообщении.

В декабре на 24-й Выставке народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2018» на стенде были представлены 14 предприятий региона.

Помимо этого, правительством Подмосковья ведется большая работа по туристскому продвижению мест бытования народных художественных промыслов. Завершена установка дорожных знаков, указывающих места расположения музеев и предприятий НХП в Московской области. Разрабатывается концепция по созданию туристического кластера «Гжель» на территориях сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское Раменского муниципального района.