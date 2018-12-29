РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Новогодние ярмарки на улицах Воинов-интернационалистов и Волковской в подмосковных Люберцах будут работать до 30 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Тематические новогодние ярмарки на улицах Воинов-интернационалистов и Волковской в Люберцах будут работать до 30 декабря. На них в широком ассортименте представлены товары регионов России: колбасы из Липецка, овощи и фрукты из Рязани, трикотаж из Тулы, Иванова, мед из Краснодарского края и многое другое», – говорится в сообщении.

Первая ярмарка находится по адресу: улица Воинов-интернационалистов, дом №3. На ней представлены товары 30 индивидуальных предпринимателей. Тридцатого декабря с 12:00 до 13:00 пройдут конкурсы, викторины, будут ростовые куклы.

Вторая ярмарка находится по адресу: улица Волковская, площадка у магазина ООО «Кристалл». На ней товары представляют 40 индивидуальных предпринимателей.

Организаторами ярмарок являются ООО «МосОблЯрмарка» и ООО «Центр правовой помощи предпринимателю».

Как провести зиму в Подмосковье>>