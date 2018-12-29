РИАМО - 29 дек. Москвичи и гости столицы на каникулах смогут бесплатно посетить музеи и выставочные комплексы города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В новогодние праздники, со 2 по 8 января, все желающие могут бесплатно посетить 82 музея и выставочных зала Москвы. Среди них такие популярные, как Музей космонавтики, Коломенское и Дарвиновский музей», – написал мэр.

Собянин дополнил, что все желающие получат билет в кассе.

Со списком музеев можно ознакомиться по ссылке.

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