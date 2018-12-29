РИАМО - 29 дек. Экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения правительства Москвы приготовили более 50 подарков для водителей, которым они помогут в новогоднюю ночь, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«Девять экипажей дорожного патруля ЦОДД, которые будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января, будут в шапках Деда Мороза и подарят водителям, которым они будут помогать, календари с открытками», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего заготовлено более 50 комплектов подарков.