РИАМО - 29 дек. В Татарский культурный центр, расположенный в подмосковном Домодедове, доставили из Смоленска бронзовый бюст народного поэта Габдуллы Тукая, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Татарский культурный центр функционирует в Домодедово с 2011 года и на сегодняшний день является единственным национальным центром, имеющим свое собственное помещение. В январе наступающего года культурный центр получит статус областного и ему будет присвоено имя Габдуллы Тукая», – говорится в сообщении.

К этому историческому событию активно готовятся члены Региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области» и местной татарской национально-культурной автономии из Домодедово под руководством заслуженного работника культуры Татарстана Фуада Султанова.

«Помимо бюста в культурном центре будут размещены экспозиция, посвященная жизни и творчеству Тукая, библиотека, а также создан уголок из предметов быта деревенской татарской семьи», – отмечается в сообщении.

Бронзовый бюст поэта изготовлен на средства гранта правительства Республики Татарстан в рамках поддержки общественных организаций в регионах РФ.

«Автором бюста является молодой, но уже достаточно известный своими работами, московский скульптор Рим Акчурин. Бюст был изготовлен в мастерской скульптора Москве, а отлит в бронзе в Смоленске», – заключается в материале.