РИАМО - 29 дек. В субботу вечером в столице включат новогоднюю подсветку, в городе засияют праздничными огнями более 150 зданий и мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Праздничную подсветку в Москве включат сегодня вечером, 29 декабря, она будет работать в таком режиме все праздники», – сказал Бирюков.

Около 20 тысяч светильников, расположенных на 157 зданиях и мостовых сооружениях, обеспечат работу праздничной архитектурно-художественной подсветки Москвы в новогодние и рождественские дни.

По словам Бирюкова, с субботы переходит на праздничный режим работы архитектурно-художественная подсветка на «домах-книжках» на Новом Арбате. На билбордах, ситибордах, остановочных павильонах и афишных стендах появятся более 1650 поздравительных плакатов и видеороликов в новогоднем фирменном стиле.

«На 50 цифровых билбордах и медиафасадах зданий на улице Новый Арбат и здании Центрального телеграфа будут транслироваться новогодние и рождественские видеоролики», – добавил Бирюков.

Помимо этого, новогодние салюты озарят небо столицы в ночь на 1 января. Фейерверки запустят с 72 установок, всего будет свыше 10 тысяч салютных залпов. Главными точками запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора. Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 миллиметров, которые раскрываются на высоте около 350 метров. Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты.