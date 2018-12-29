РИАМО - 29 дек. Загруженность дорог в Москве в субботу днем достигла восьми баллов из десяти возможных, особенно затруднено движение в центре столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение зафиксировано на внешней стороне северо-запада МКАД, на юго-востоке магистрали, на внутренней и внешней сторонах на северо-востоке автодороги. Также затруднения наблюдаются на Третьем транспортном, Садовом кольцах. Большие пробки на улицах в центре столицы: стоят Москворецкая, Раушская набережные, Смоленский бульвар, Новый Арбат, Покровский бульвар, Валовая улица и другие.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», к 16:00 уровень загруженности опустится до семи баллов, после 20:00 ситуация на дорогах улучшится, движение оценивают в четыре балла, после 21:00 прогнозируется три балла.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Особенно загруженными в предновогодние дни будут улицы вблизи торговых центров в столице.