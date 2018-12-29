РИАМО - 29 дек. Предприятия транспортного комплекса Москвы в уходящем году сэкономили на закупках более 10 миллиардов рублей, которые направят на дальнейшее развитие городской дорожно-транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

«В 2018 году предприятия транспортного комплекса ГКУ «ЦОДД», «АМПП», «Организатор перевозок», ГУПы «Московский метрополитен» и «Мосгортранс», и ГБУ «Мостранспроект» сэкономили на закупках более 10 миллиардов рублей. Этого удалось достичь за счет снижения начальной максимальной цены контракта и экономии по результатам тендерного снижения на торгах», – отмечается в сообщении.

Средний процент экономии при проведении открытых аукционов в электронной форме и конкурсов – от 3 до 20%.

Все закупки в электронной форме проходят только на электронных площадках, на которых проводятся торги по государственным и муниципальным закупкам. Здесь сконцентрировано большинство участников со всей страны, что создает здоровую конкуренцию.

Кроме того, конкурентные процедуры позволяют не только экономить и снижать издержки, они предоставляют равные возможности для участия в них предпринимателям и повышают качество закупаемой продукции.

«Сокращение издержек и повышение качества заключаемых контрактов происходит в совокупности на всех этапах – от обоснования начальной цены договоров и экспертизы до проведения самих конкурентных торгов, их открытости для общественного обсуждения, введения дополнительных защитных мер, снижающих риск неисполнения договора до детальной регламентации ответственности», – подчеркивается в материале.

Все сэкономленные средства будут направлены на развитие транспортного комплекса столицы.