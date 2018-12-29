РИАМО - 29 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области в ходе акции «Письмо Деду Морозу» перенаправило в Великий Устюг письма от 28 маленьких жителей региона, сообщается на сайте ведомства.

С 6 по 27 декабря ведомство организовало прием писем от детей Деду Морозу.

«Пока взрослые получали консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, дети собственноручно писали и рисовали послания новогоднему волшебнику. Письма 28 малышей были перенаправлены на почту Деда Мороза в Великий Устюг (Вологодская область)», – говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Московской области также поздравило жителей региона с наступающим праздником и пожелало успешного и счастливого нового года.

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